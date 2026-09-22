Убийца с ружьём попал на камеры перед кровавой бойней в школе в Турции

Камеры наблюдения сняли момент появления вооружённого нападавшего у школы имени Инчи Узмеза в турецком Тургутлу. На записи видно, как мужчина с ружьём в руках направляется к учебному заведению, а затем скрывается с места происшествия.

Стрельба произошла утром 22 сентября возле профессионально-технического анатолийского лицея имени Инчи Узмеза в провинции Маниса. По первоначальным данным, огонь открыли из охотничьего ружья. Кадры публикует местная газета Sözcü.

Видео © Sözcü

Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. Позже власти провинции уточнили, что число раненных в результате увеличилось. Их доставили в ближайшие медицинские учреждения. На другой записи с камеры видно, как вооружённый человек после нападения убегает по улице. Правоохранители вскоре задержали подозреваемого.

Life.ru ранее сообщал, что число пострадавших при нападении увеличилось до восьми. В публикации также отмечалось, что картечь попала в учащихся, фасад и окна здания. Известно о гибели одного ученика. Причины атаки неизвестны.