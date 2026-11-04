Три человека, включая подозреваемого, погибли при стрельбе и последующей перестрелке с правоохранителями в округе Спокан американского штата Вашингтон. Двое сотрудников спецподразделения получили тяжёлые ранения и находятся в критическом состоянии, сообщает Associated Press (АР) со ссылкой на шерифа Джона Ноуэлса.

Правоохранителей вызвали к дому днём 3 ноября после того, как раненая женщина обратилась к соседу. По её словам, в неё выстрелил брат. Женщину госпитализировали, её ранения не угрожают жизни. Прибывшие сотрудники узнали, что в доме могут находиться другие пострадавшие. По данным офиса шерифа, подозреваемый также разыскивался по ордеру на арест в связи с уголовным преступлением. К операции подключили спецподразделение SWAT.

«Сотрудники спецподразделения и помощники шерифа подошли к дому, попытались взломать дверь и попали под обстрел», — рассказал Ноуэлс. Другие правоохранители открыли ответный огонь, перенесли раненых коллег в укрытие и оказали им помощь.

Одного погибшего обнаружили внутри дома, другого — во дворе. Позднее власти подтвердили смерть подозреваемого. Имена погибших пока не раскрываются, обстоятельства происшествия выясняют.

Ранее Life.ru сообщал о серии случаев стрельбы в США за хэллоуинские выходные. Одним из самых тяжёлых происшествий стала стрельба в Далласе, где погибли четыре человека и ещё 15 получили ранения.