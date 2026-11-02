Американка Линдси Клэнси, обвиняемая в убийстве собственных детей, уже более трёх лет находится под постоянным наблюдением из-за риска суицида. Женщину мучают кошмары о гибели малышей, а её адвокаты опасаются, что она может попытаться свести счёты с жизнью. Об этом рассказала телеканалу CBS News адвокат Розмари Скапиччо.

«Она не хочет здесь находиться. Она хочет быть со своими детьми. И если бы у неё появилась такая возможность, я совершенно не сомневаюсь, что она покончила бы с собой», — заявила защитница. По её словам, каждое утро Клэнси просыпается с мыслями о погибших детях, а ночью видит мучительные сны о случившемся.

Сейчас 36-летняя американка содержится в государственной психиатрической больнице штата Массачусетс. После событий января 2023 года она получила тяжёлую травму позвоночника и осталась парализованной ниже пояса. Защита утверждает, что в момент убийства женщина страдала послеродовым психозом, однако прокуратура считает её действия преднамеренными.

Кроме того, Клэнси подала гражданский иск против 11 медицинских специалистов, которые лечили её до трагедии. Адвокаты обвиняют врачей в неправильной диагностике и ненадлежащей психиатрической помощи. Ответчики с этими претензиями не согласны.

Ранее Life.ru сообщал, что суд над Линдси Клэнси завершился без вердикта из-за разногласий между присяжными. Одиннадцать членов коллегии склонялись к оправданию обвиняемой, однако один выступил против. Судья объявил процесс несостоявшимся, а 2 ноября защита потребовала прекратить уголовное преследование, чтобы избежать повторного разбирательства. Суд пока не вынес решения по этому ходатайству.