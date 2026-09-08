Один против 11: Почему суд присяжных над убийцей троих детей Линдси Клэнси зашёл в тупик

Суд над американкой Линдси Клэнси, которая не отрицает убийство троих своих детей, завершился без вердикта из-за неспособности присяжных прийти к единому решению. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий объяснил, почему американская система позволяет закончить процесс таким образом.

По правилам штата Массачусетс вердикт по уголовному делу должен быть единогласным. Присяжные совещались семь дней и неоднократно сообщали суду, что зашли в тупик. По словам адвоката Клэнси Кевина Реддингтона, 11 членов коллегии были готовы вынести оправдательный вердикт, однако один присяжный с ними не согласился.

Дробницкий в комментарии «Царьграду» обратил внимание и на огромный медийный резонанс вокруг дела. По мнению американиста, публичное давление способно серьёзно осложнять работу суда и присяжных в подобных громких процессах.

При этом официальной причиной mistrial (неуспешное судебное разбирательство) стало именно отсутствие единогласного решения жюри. Защита пыталась добиться удаления несогласного присяжного, утверждая, что тот неправильно применяет указания судьи о разумном сомнении, однако судья Уильям Салливан отказался это сделать. Закон Массачусетса не позволяет исключать присяжного во время обсуждения лишь из-за его позиции по делу или конфликта с остальными членами коллегии.

Клэнси не отрицала, что в январе 2023 года убила пятилетнюю Кору, трёхлетнего Доусона и восьмимесячного Каллана. Защита настаивала, что женщина находилась в состоянии послеродового психоза и не могла нести уголовную ответственность за свои действия. Прокуратура, напротив, утверждала, что она осознавала происходящее и действовала намеренно.

До трагедии женщина неоднократно обращалась за психиатрической помощью и принимала различные препараты. После убийства детей она попыталась покончить с собой, получила тяжёлую травму позвоночника и осталась парализованной ниже пояса. Сейчас Клэнси продолжает находиться в государственной психиатрической больнице.

Mistrial не означает оправдания или прекращения уголовного преследования. Обвинения против Клэнси сохраняются, а прокуратура должна решить, будет ли добиваться нового процесса. Следующее судебное заседание назначено на 29 сентября.

Ещё до завершения процесса история Клэнси вызвала бурную общественную дискуссию в США. Life.ru разбирался, почему сотни американок вышли поддержать обвиняемую: многие из них связывали трагедию с послеродовыми психическими расстройствами и рассказывали о собственном тяжёлом опыте материнства. За время лечения Клэнси принимала более десяти различных препаратов, а в январе 2026 года её супруг подал иск против участвовавших в лечении специалистов, обвинив их в ненадлежащей медицинской помощи.