За хэллоуинские выходные в США жертвами стрельбы стали не менее 17 человек, ещё 107 получили огнестрельные ранения. Инциденты произошли как минимум в 15 городах страны. Такие данные приводит ABC News со ссылкой на местные правоохранительные органы. Первоначально телеканал сообщал о 117 пострадавших, включая 16 погибших, однако позднее обновил статистику.

Стрельба происходила на костюмированных вечеринках, улицах и в развлекательных заведениях. Среди пострадавших оказалась пятилетняя девочка из Детройта, которая после праздничных гуляний находилась дома в хэллоуинском костюме. Ребёнок получил пулевое ранение в грудь, когда неизвестный открыл огонь с улицы. Врачи оценили её состояние как стабильное.

Одним из наиболее тяжёлых происшествий стала стрельба в Далласе, штат Техас. В развлекательном районе Дип-Эллум за одну ночь произошли три отдельных инцидента, в результате которых погибли четыре человека и ещё 15 получили ранения. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и разыскивает причастных.

В калифорнийском Фэрфилде вооружённое нападение произошло в магазине товаров для Хэллоуина. Погибла 31-летняя беременная женщина, ещё шесть человек получили ранения. Полиция задержала подозреваемого. Кроме того, возле Университета Делавэра огнестрельное ранение получил 20-летний студент — его госпитализировали с повреждением лёгкого.

После двух случаев стрельбы в штате Делавэр губернатор Мэтт Мейерс призвал не воспринимать вооружённое насилие как неизбежную часть повседневной жизни. Расследования продолжаются сразу в нескольких штатах.