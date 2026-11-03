Хэллоуин обернулся стрельбой в 15 городах США: Среди жертв беременная женщина и студент
ABC News: В США за Хэллоуин подстрелили 124 человека, 17 погибли
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За хэллоуинские выходные в США жертвами стрельбы стали не менее 17 человек, ещё 107 получили огнестрельные ранения. Инциденты произошли как минимум в 15 городах страны. Такие данные приводит ABC News со ссылкой на местные правоохранительные органы. Первоначально телеканал сообщал о 117 пострадавших, включая 16 погибших, однако позднее обновил статистику.
Стрельба происходила на костюмированных вечеринках, улицах и в развлекательных заведениях. Среди пострадавших оказалась пятилетняя девочка из Детройта, которая после праздничных гуляний находилась дома в хэллоуинском костюме. Ребёнок получил пулевое ранение в грудь, когда неизвестный открыл огонь с улицы. Врачи оценили её состояние как стабильное.
Одним из наиболее тяжёлых происшествий стала стрельба в Далласе, штат Техас. В развлекательном районе Дип-Эллум за одну ночь произошли три отдельных инцидента, в результате которых погибли четыре человека и ещё 15 получили ранения. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и разыскивает причастных.
В калифорнийском Фэрфилде вооружённое нападение произошло в магазине товаров для Хэллоуина. Погибла 31-летняя беременная женщина, ещё шесть человек получили ранения. Полиция задержала подозреваемого. Кроме того, возле Университета Делавэра огнестрельное ранение получил 20-летний студент — его госпитализировали с повреждением лёгкого.
После двух случаев стрельбы в штате Делавэр губернатор Мэтт Мейерс призвал не воспринимать вооружённое насилие как неизбежную часть повседневной жизни. Расследования продолжаются сразу в нескольких штатах.
Ранее Life.ru сообщал, что в Германии дети обнаружили иглы и магниты в конфетах, собранных на Хэллоуин. В Тюрингии металлические иглы нашли внутри сладостей, а в земле Рейнланд-Пфальц девятилетний мальчик обнаружил два крошечных магнита на жевательной конфете. Полиция подозревает, что опасные предметы подложили намеренно, и проводит расследование. Дети не пострадали, однако правоохранители призвали родителей тщательно проверять праздничные угощения.