Дети в Германии обнаружили металлические иглы и крошечные магниты в сладостях, которые собрали во время празднования Хэллоуина. Полиция подозревает, что неизвестные намеренно испортили угощения, чтобы причинить вред несовершеннолетним. Об опасных находках сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на правоохранительные органы.

Первые случаи выявили в населённом пункте Винцингероде в Тюрингии. После традиционного обхода домов дети принялись разбирать собранные конфеты и обнаружили внутри некоторых из них металлические иглы. Полицейские предполагают, что посторонние предметы поместили туда специально.

Ещё один тревожный эпизод произошёл в Аппенхайме в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Там девятилетний мальчик нашёл два магнита диаметром около двух миллиметров каждый, прикреплённых к жевательной конфете. Проверить сладости ребёнок решил после того, как его мать увидела в Instagram предупреждение о возможных опасных предметах в хэллоуинских угощениях.

К счастью, ни в одном из этих случаев дети не пострадали. Однако правоохранители начали расследование, в том числе по подозрению в покушении на причинение опасных телесных повреждений.

Установить, кто именно раздавал испорченные конфеты, пока не удалось. В праздничный вечер дети обошли множество домов, поэтому определить происхождение каждой сладости оказалось непросто.

Полиция призвала родителей тщательно осмотреть все конфеты, которые дети принесли домой после Хэллоуина, и немедленно сообщать о подозрительных находках. Подобные происшествия уже случались в Германии: в 2025 году мать из Киля обнаружила бритвенные лезвия среди сладостей своих детей.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в США, где ребёнок получил на Хэллоуин конфету с лезвием бритвы. Опасный предмет обнаружили внутри шоколадного батончика Mounds в штате Нью-Йорк. Ребёнок не пострадал, а полиция начала проверку. Перед этим семья обошла около 60 домов, собирая праздничные угощения.