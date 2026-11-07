В польском Кракове 7 ноября произошло вооружённое нападение на прохожих, в результате которого, по последним сообщениям, погибли шесть человек. Предполагаемый преступник задержан, среди пострадавших есть полицейские. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом. Собрали главное, что известно к этому часу.

Когда и где произошло нападение

Стрельба началась около 15:00 по местному времени (17:00 мск) на Главной рыночной площади Кракова — в историческом центре города, популярном среди туристов.

Как действовал нападавший

По информации радиостанции RMF FM, вооружённый мужчина открыл огонь по случайным прохожим из движущегося автомобиля без регистрационных номеров. Сообщается, что он был одет в камуфляжную форму и имел при себе длинноствольное оружие.

Момент стрельбы в Кракове.Видео © X / RynekGłówny

Сколько человек пострадало

По последним данным, число погибших достигло шести. Также сообщается о 12 раненых. Среди пострадавших есть сотрудники полиции.

Как задержали подозреваемого

Прибывшие на место правоохранители вступили в перестрелку с вооружённым мужчиной. По предварительным сведениям, он укрывался за автомобилем и отстреливался от полицейских. При задержании подозреваемый получил ранение, после чего его доставили в больницу.

Что известно о его оружии

На распространяющихся в Сети фотографиях предполагаемый нападавший запечатлён в камуфляже и каске. Рядом находится оружие, внешне напоминающее винтовку семейства AR-15/M4. Точная модель официально не подтверждена.

Задержание преступника. Фото © X/ lovekrakowl

Как отреагировали власти Польши