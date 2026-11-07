Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал терактом стрельбу в центре Кракова, жертвами которой стали пять человек. Глава правительства сообщил, что полиция устанавливает причины и обстоятельства нападения.

Ранее Life.ru сообщал, что число погибших при стрельбе в центре польского Кракова увеличилось до пяти человек. По данным полиции, первоначально поступала информация о двух погибших и десяти раненых. Нападение произошло 7 ноября на Главной рыночной площади, где неизвестные, предположительно, открыли огонь по прохожим из движущегося автомобиля. На место прибыли экстренные службы, в том числе медицинский вертолёт. Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.