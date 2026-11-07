Число жертв стрельбы в центре Кракова выросло до пяти
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Число погибших в результате стрельбы на Главной рыночной площади польского Кракова увеличилось до пяти человек, сообщила полиция. Ранее поступала информация о двух жертвах и десяти раненых.
Стрельба произошла днём 7 ноября. По информации радиостанции RMF24, неизвестные открыли огонь по прохожим из движущегося автомобиля. На место прибыли экстренные службы, в том числе медицинский вертолёт. Полиция выясняет обстоятельства нападения.