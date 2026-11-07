Каска, камуфляж и винтовка: Опубликовано фото нападавшего в польском Кракове
Появилось фото вооружённого мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
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Вооружённый мужчина, устроивший стрельбу в польском Кракове вступил в перестрелку с полицией и получил ранение при задержании. По поступившим сообщениям, нападавший укрывался за автомобилем и отстреливался от правоохранителей.
Утверждается, что один из полицейских семь раз выстрелил в сторону вооружённого мужчины. После этого предполагаемого преступника ранили и задержали. По предварительным сведениям, его доставляют в больницу.
На фотографиях, которые распространяются как кадры с места задержания, мужчина одет в камуфляжную форму польского образца и каску. Рядом с ним лежит оружие, внешне напоминающее самозарядную винтовку семейства AR-15/M4. На снимках различимы оптический прицел, съёмный магазин и удлинённое цевьё.
Ранее Life.ru сообщал, что число погибших при стрельбе в центре польского Кракова увеличилось до пяти человек. По данным полиции, первоначально поступала информация о двух погибших и десяти раненых. Нападение произошло 7 ноября на Главной рыночной площади, где неизвестные, предположительно, открыли огонь по прохожим из движущегося автомобиля. На место прибыли экстренные службы, в том числе медицинский вертолёт. Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.