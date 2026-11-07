Вооружённый мужчина, устроивший стрельбу в польском Кракове вступил в перестрелку с полицией и получил ранение при задержании. По поступившим сообщениям, нападавший укрывался за автомобилем и отстреливался от правоохранителей.

Утверждается, что один из полицейских семь раз выстрелил в сторону вооружённого мужчины. После этого предполагаемого преступника ранили и задержали. По предварительным сведениям, его доставляют в больницу.

На фотографиях, которые распространяются как кадры с места задержания, мужчина одет в камуфляжную форму польского образца и каску. Рядом с ним лежит оружие, внешне напоминающее самозарядную винтовку семейства AR-15/M4. На снимках различимы оптический прицел, съёмный магазин и удлинённое цевьё.