Полиция Польши опровергла сообщения о втором участнике массовой стрельбы в центре Кракова. По данным правоохранителей, задержанный является гражданином республики, а сведения о наличии у него сообщника не соответствуют действительности.

«Единственный известный виновник инцидента находится в руках полиции», — заявили правоохранители.

Информацию о том, что нападавший действовал в одиночку, подтвердила представитель полиции Кракова Катажина Цисло. Она сообщила агентству Associated Press, что в автомобиле стрелка обнаружили дополнительное оружие и боеприпасы. Мужчина был одет в одежду военного образца и использовал длинноствольное оружие.

Польская полиция также опровергла распространившиеся сведения о гибели сотрудника правоохранительных органов. В действительности при перестрелке пострадали двое полицейских. Нападавший открыл по ним огонь при попытке задержания, после чего получил ответное ранение и был доставлен в больницу.

Массовая стрельба произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Около 15:00 мужчина на чёрном автомобиле Subaru без регистрационных знаков проехал по улице Славковской, открывая огонь по прохожим. Машину остановили на улице Дитля, где произошла перестрелка с полицейскими.

Число погибших при нападении увеличилось с двух до пяти человек. Ещё не менее 12 человек получили ранения. В экстренные службы поступило около 37 сообщений о стрельбе. На Главную рыночную площадь прибыли многочисленные полицейские патрули и бригады скорой помощи, а для эвакуации пострадавших задействовали медицинский вертолёт.

Кроме того, Life.ru публиковал фотографии вооружённого мужчины, предположительно устроившего нападение. На кадрах он запечатлён в каске и камуфляжной форме. Рядом лежит оружие, внешне напоминающее винтовку семейства AR-15/M4. Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил установить все обстоятельства произошедшего, а министр юстиции Вальдемар Журек сообщил о работе прокуроров на месте преступления.