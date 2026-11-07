Посольство России в Варшаве пока не располагает достоверной информацией о возможном наличии российских граждан среди погибших и пострадавших при массовой стрельбе в польском Кракове. Об этом ТАСС сообщил представитель дипломатической миссии.

По его словам, сотрудники консульского отдела уже занимаются выяснением обстоятельств и запрашивают сведения у компетентных органов Польши. Пока подтвердить или исключить наличие россиян среди жертв нападения дипломаты не могут.

Трагедия произошла 7 ноября около 15:00 по местному времени на Главной рыночной площади Кракова. По предварительной информации, 24-летний гражданин Польши в камуфляже открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля Subaru без регистрационных номеров.