Посольство РФ уточняет данные о россиянах среди пострадавших в Кракове
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Посольство России в Варшаве пока не располагает достоверной информацией о возможном наличии российских граждан среди погибших и пострадавших при массовой стрельбе в польском Кракове. Об этом ТАСС сообщил представитель дипломатической миссии.
По его словам, сотрудники консульского отдела уже занимаются выяснением обстоятельств и запрашивают сведения у компетентных органов Польши. Пока подтвердить или исключить наличие россиян среди жертв нападения дипломаты не могут.
Трагедия произошла 7 ноября около 15:00 по местному времени на Главной рыночной площади Кракова. По предварительной информации, 24-летний гражданин Польши в камуфляже открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля Subaru без регистрационных номеров.
В результате нападения погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Состояние 12 пострадавших оценивается как тяжёлое. Подозреваемый получил огнестрельные ранения при задержании и был госпитализирован. После произошедшего в Краков направились премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МВД Марчин Кервиньский. В городе объявлен траур до 11 ноября.