На бронежилете, который обнаружили в машине мужчины, устроившего массовую стрельбу в польском Кракове, находился шеврон американской ЧВК Forward Observations Group (FOG). Как сообщает Telegram-канал SHOT, эту организацию связывают с иностранными наёмниками, участвовавшими в боевых действиях на стороне Украины.

Организацию FOG основал бывший американский пехотинец Деррик Бейлс. Она занимается продажей тактического снаряжения, а также созданием фото- и видеоматериалов из зон вооружённых конфликтов.

Представители FOG появлялись в Донбассе ещё в 2021 году. В частности, публиковались фотографии их встреч с участниками украинского формирования «Азов»*. После начала боевых действий в 2022 году группа помогала украинским формированиям финансово, участвовала в поставках медикаментов и экипировки.

В августе 2024 года на странице FOG появилась фотография вооружённых людей с подписью The boys in Kursk («Парни в Курске»). Снимок вызвал предположения об участии представителей организации в боевых действиях на территории Курской области.

По предварительным данным SHOT, подозреваемого в нападении зовут Михал Оксиньский. Польские власти пока не подтвердили его полную личность.

Массовая стрельба произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля, после чего вступил в перестрелку с полицейскими. При задержании его ранили и доставили в больницу. По данным польских властей, погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Состояние 12 пострадавших оценивается как тяжёлое.

Ранее Life.ru сообщал, что польская полиция опровергла слухи о втором участнике нападения в Кракове. По данным правоохранителей, стрелок действовал один. В его автомобиле обнаружили дополнительное оружие и боеприпасы.

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