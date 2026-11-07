В Польше намерены объявить двухдневный общенациональный траур после массовой стрельбы в Кракове, жертвами которой стали шесть человек. Дни памяти погибших запланированы на 8 и 9 ноября. Об этом сообщили в канцелярии президента страны Кароля Навроцкого.

Глава государства уже инициировал соответствующую процедуру. Проект постановления об объявлении национального траура должны направить на подпись премьер-министру Дональду Туску.

Тем временем власти самого Кракова приняли решение о четырёхдневном трауре, который продлится с 8 по 11 ноября включительно. В городе отменят муниципальные развлекательные мероприятия, а государственные флаги на зданиях приспустят или украсят чёрными лентами.

Трагедия произошла днём 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Вооружённый мужчина в камуфляже открыл огонь по прохожим из автомобиля Subaru без регистрационных номеров. При попытке задержания он вступил в перестрелку с полицейскими и получил ранения.

В результате нападения погибли шесть человек, ещё 15 пострадали. Состояние 12 раненых оценивается как тяжёлое. Самого стрелка доставили в больницу под охраной правоохранителей.

Президент Польши выразил соболезнования семьям погибших и потребовал тщательно расследовать обстоятельства трагедии. Премьер-министр Дональд Туск назвал произошедшее террористическим актом. Мотивы нападения устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал об увеличении числа погибших при стрельбе в Кракове до шести человек. Глава Малопольского воеводства Ян Кленчар подтвердил обновлённые данные о жертвах нападения, предупредив о тяжёлом состоянии пострадавших.