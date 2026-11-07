Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что мужчина, открывший стрельбу на Рыночной площади в Кракове, не является польским военнослужащим. Об этом он написал в соцсети X.

«Я категорически опровергаю появившиеся в СМИ сообщения о том, что террористом, совершившим сегодня нападение в Кракове, был солдат польской армии. Этот мужчина не был и не является солдатом польской армии и никогда не имел никакого отношения к вооружённым силам», — пишет он.

Также Косиняк-Камыш сообщил, что после стрельбы поддерживает связь с министром внутренних дел, воеводой и представителями служб. Он пообещал, что следствие установит все обстоятельства происшествия и мотивы нападавшего. Министр также выразил соболезнования семьям погибших и близким жертв стрельбы.

Ранее стало известно, что 12 человек, пострадавших при массовой стрельбе в польском Кракове, находятся в критическом состоянии. Врачи борются за их жизни. По последним данным, жертвами нападения стали шесть человек, ещё 15 получили ранения. В связи с трагедией власти Кракова объявили траур с 8 по 11 ноября включительно.