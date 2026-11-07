Двенадцать человек, пострадавших при массовой стрельбе в польском Кракове, находятся в критическом состоянии. Врачи борются за их жизни, сообщил в эфире Polsat News глава Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар. Среди тяжелораненых есть сотрудник полиции.

По последним данным, жертвами нападения стали шесть человек, ещё 15 получили ранения. При этом пока неизвестно, есть ли среди погибших и пострадавших россияне.

Стрельба произошла 7 ноября около 15:00 по местному времени (17:00 мск) на Главной рыночной площади Кракова. По данным правоохранителей, 24-летний гражданин Польши в камуфляжной форме открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля. При задержании он вступил в перестрелку с полицейскими, получил ранение и был доставлен в больницу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся терактом. В связи с трагедией власти Кракова объявили траур с 8 по 11 ноября включительно. В городе отменили муниципальные развлекательные мероприятия, а на общественных зданиях распорядились приспустить флаги.

Ранее Life.ru сообщал, что польская полиция опровергла слухи о втором участнике стрельбы и гибели правоохранителя. Представитель полиции Катажина Цисло подтвердила, что нападавший действовал один. В его автомобиле обнаружили дополнительное оружие и боеприпасы, а при себе мужчина имел длинноствольное оружие военного типа.