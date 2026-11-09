Посольство России в Южно-Африканской Республике официально подтвердило гибель российского туриста Анатолия Низовцева в результате вооружённого ограбления на трассе по дороге в национальный парк Крюгера. Подробности трагедии, произошедшей 5 ноября, дипломаты сообщили РИА «Новости».

Погибшим оказался Анатолий Низовцев 1960 года рождения. Вместе с супругой Еленой, родившейся в 1964 году, он прилетел в Йоханнесбург в день нападения. Оттуда пара отправилась на автомобиле в сторону знаменитого национального парка.

Около 22:00 по местному времени супруги вынужденно остановились в районе Экандастрии. По предварительной информации, причиной остановки стало повреждённое колесо, которое мужчина собирался заменить.

Пока россияне находились возле автомобиля, на них напали неизвестные. Преступники отобрали личные вещи супругов, после чего несколько раз выстрелили в мужчину.

«От полученных огнестрельных ранений А. Низовцев скончался на месте. Тело погибшего доставлено в морг», — сообщили в российском посольстве.

Ранее южноафриканские СМИ писали, что автомобиль туристов мог наехать на металлические шипы, специально разбросанные злоумышленниками на трассе. Такая версия фигурирует в сообщении экстренной службы First Care, однако полиция ЮАР официально её пока не подтвердила.

Местные правоохранители возбудили дело об убийстве. По данным полиции на 8 ноября, подозреваемых не задержали. Супруга погибшего получила травму левого глаза и выжила.

«Супруга А. Низовцева в настоящее время находится в гостинице города Претория. Консульский отдел посольства оказывает необходимое консульское содействие Е. Низовцевой», — уточнили дипломаты.

Ранее Life.ru рассказывал о массовой стрельбе в центре польского Кракова, жертвой которой стал в том числе иностранный гражданин. Вооружённый мужчина открыл огонь по прохожим на Главной рыночной площади, а затем вступил в перестрелку с полицейскими. Погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Нападавшего задержали, а в городе объявили четырёхдневный траур.