В популярных туристических районах Бали участились нападения на иностранных путешественников: злоумышленники на мотоциклах вырывают у прохожих золотые цепочки, сумки и другие ценные вещи. Полиция Денпасара призвала отдыхающих отказаться от заметных украшений и ночных пеших прогулок. Об этом сообщил замначальника полиции Денпасара И Кетут Видиарта в ходе пресс-конференции.

Преступники выбирают людей, которые передвигаются пешком или на велосипедах. Подъехав на мотоцикле, они хватают украшения или сумки и быстро скрываются. В зоне риска также оказываются вещи, оставленные в велосипедных корзинах или висящие на плече. Полиция уже задержала семерых подозреваемых. Шестеро из них совершали нападения в районе Кута округа Бадунг, ещё один действовал в Сануре. Все потерпевшие оказались иностранными туристами. По предварительным оценкам, совокупный ущерб от их действий исчисляется сотнями миллионов индонезийских рупий.

Заместитель главы городской полиции рекомендует отдыхающим не демонстрировать дорогие украшения на улицах. Он также посоветовал носить сумки со стороны, противоположной проезжей части, чтобы мотоциклистам было сложнее их выхватить.

Ещё одна опасность — предложения подвезти от незнакомцев. По словам представителя полиции, злоумышленники могут использовать такой предлог, чтобы приблизиться к потенциальной жертве и похитить её вещи. Туристам рекомендуют пользоваться официальными транспортными сервисами. Особую осторожность следует соблюдать после наступления темноты.

Тем временем на острове Бали предупредили о возможных прибрежных наводнениях из-за необычно высоких приливов. Под угрозой оказались шесть районов, включая популярные туристические направления. По прогнозу специалистов, повышенный уровень моря сохранится с 8 по 11 ноября. Глава регионального управления BMKG в Денпасаре Чахйо Нугрохо пояснил, что максимальные уровни воды будут наблюдаться в разных местах не одновременно. Точное время приливов зависит от расположения конкретного участка побережья.