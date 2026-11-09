На индонезийском острове Бали предупредили о возможных прибрежных наводнениях из-за необычно высоких приливов. Под угрозой оказались шесть районов, включая популярные туристические направления. Об этом сообщает The Bali Times со ссылкой на индонезийское Агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).

По прогнозу специалистов, повышенный уровень моря сохранится с 8 по 11 ноября. Причиной явления стало новолуние, которое приходится на 9 ноября. В этот период взаимное расположение Луны, Солнца и Земли способствует увеличению высоты приливов.

Предупреждение распространяется на южное побережье районов Джембрана, Табанан и Клунгкунг. В список также вошли прибрежные территории Бадунга, Денпасара и Гианьяра.

Глава регионального управления BMKG в Денпасаре Чахйо Нугрохо пояснил, что максимальные уровни воды будут наблюдаться в разных местах не одновременно. Точное время приливов зависит от расположения конкретного участка побережья.

«Потенциальные максимальные приливы будут различаться по дням и часам в каждом районе», — отметил Нугрохо.

По данным метеорологов, повышение уровня моря может привести к временному затоплению низменных прибрежных территорий. Также возможны перебои в работе портов, включая погрузку и разгрузку судов. Последствия приливов способны затронуть жилые районы у моря, соляные хозяйства и рыбоводческие предприятия.

Власти призвали местных жителей и туристов следить за состоянием побережья и учитывать предупреждения метеослужбы. При этом специалисты не прогнозируют затопление всех пляжей острова. Общего запрета на купание или закрытие прибрежных зон в связи с этим предупреждением пока нет.

Ранее сообщалось, что Москву в середине ноября ожидает резкое изменение погоды с сильными дождями и мокрым снегом. По прогнозу синоптиков, с утра 13 ноября до утра следующего дня в столице может выпасть около 28 миллиметров осадков. Такой объём соответствует примерно половине месячной нормы.