На Москву надвигаются мощные ливни, которые могут принести около половины месячной нормы осадков всего за сутки. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сильные дожди начнутся 13 ноября, а на следующий день в столицу прорвётся холодный фронт с новой порцией осадков.

Самый интенсивный период ожидается с 09:00 пятницы, 13 ноября, до 09:00 субботы, 14 ноября. За это время в столице может выпасть около 28 миллиметров осадков, что соответствует 28 литрам воды на каждый квадратный метр поверхности.

«За сутки, с 09:00 мск 13 ноября до 09:00 мск 14 ноября, в осадкомер попадёт 28 литров небесной воды, что составляет около 50% месячной нормы осадков», — рассказал синоптик.

При этом температура воздуха останется положительной. В течение суток столбики термометров будут показывать от плюс одного до плюс четырёх градусов. Однако уже в субботу характер погоды заметно изменится.

По словам Тишковца, 14 ноября считается климатической датой начала зимы. Именно в этот день с северо-запада в столичный регион прорвётся холодный атмосферный фронт. Он принесёт очередную волну сильных ливней, которые постепенно начнут переходить в мокрый снег.

Синоптик прогнозирует, что за этот период может выпасть ещё до 16 миллиметров осадков. На фоне похолодания в Москве вновь появится временный снежный покров, однако его высота, предположительно, не превысит одного сантиметра.

Удержаться снегу надолго не удастся. Из-за положительной температуры он быстро растает, поэтому рассчитывать на полноценное наступление зимы пока не приходится.

О том, когда начнётся мокрый снег 12 ноября и сможет ли он задержаться на земле, Life.ru рассказывает в отдельном прогнозе.

Ранее Life.ru сообщал о введении жёлтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение действовало в ночь на 8 ноября из-за риска образования гололедицы на дорогах. Кроме того, Life.ru публиковал подробный прогноз погоды на ноябрь 2026 года. Согласно предварительным оценкам метеорологов, первая половина месяца в столице может оказаться относительно тёплой, а более устойчивое похолодание ожидается ближе к его завершению.