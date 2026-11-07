В Москве и Московской области начал действовать жёлтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Предупреждение вступило в силу в 21:00 7 ноября и продлится до 09:00 воскресенья, 8 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром на отдельных участках дорог может образоваться ледяная корка. Жёлтый уровень означает, что погодные условия потенциально опасны для жителей региона.

В ночь на воскресенье в столице ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха составит от минус 2 до нуля градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от минус 4 до плюс 1 градуса.

Днём 8 ноября осадки преимущественно прекратятся. Воздух в Москве прогреется до плюс 2–4 градусов, а в Московской области температура составит от нуля до плюс 5 градусов.

Столичные власти также предупредили жителей и гостей города о ночных заморозках. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и проявлять повышенную осторожность на дорогах.

Следующее изменение погоды ожидается уже 12 ноября: Life.ru разбирает сроки выпадения мокрого снега.