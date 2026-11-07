Жёлтый уровень опасности вступил в силу в Москве из-за ночных заморозков
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В Москве и Московской области начал действовать жёлтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Предупреждение вступило в силу в 21:00 7 ноября и продлится до 09:00 воскресенья, 8 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром на отдельных участках дорог может образоваться ледяная корка. Жёлтый уровень означает, что погодные условия потенциально опасны для жителей региона.
В ночь на воскресенье в столице ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха составит от минус 2 до нуля градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от минус 4 до плюс 1 градуса.
Днём 8 ноября осадки преимущественно прекратятся. Воздух в Москве прогреется до плюс 2–4 градусов, а в Московской области температура составит от нуля до плюс 5 градусов.
Столичные власти также предупредили жителей и гостей города о ночных заморозках. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и проявлять повышенную осторожность на дорогах.
Следующее изменение погоды ожидается уже 12 ноября: Life.ru разбирает сроки выпадения мокрого снега.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве и Подмосковье третью ночь подряд объявляли жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предыдущее предупреждение действовало с вечера 6 ноября до утра 7 ноября. Синоптики связывали опасные дорожные условия с ночными заморозками и снегопадом.