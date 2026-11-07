МЧС объявило экстренное предупреждение в Сочи и Сириусе из-за непогоды
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В Сочи и на федеральной территории Сириус объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Жителей и туристов предупредили о гололедице и усилении волнения Чёрного моря. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным спасателей, вечером 7 ноября, а также ночью и утром 8 ноября в предгорьях и низких горах Сочи и Сириуса местами ожидается гололедица на дорогах. Автомобилистам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.
Одновременно с вечера 7 ноября и на протяжении следующих суток прогнозируется усиление волнения моря до 3–4 баллов. Высота волн может составить от 0,8 до 1,5 метра.
В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС призвало жителей и гостей курорта отказаться от прогулок по берегу моря и ограничить выход в акваторию. Спасатели также рекомендуют следить за изменениями погоды и сообщениями экстренных служб.
Ранее в горной зоне Сочи на 7 ноября прогнозировали очень сильный снег. Кроме того, синоптики предупреждали об опасности формирования смерчей над морем на участке от Магри до Весёлого.
Ранее Life.ru сообщал, что мощные снегопады накрыли Краснодарский край, осложнив движение на дорогах и вызвав перебои с электроснабжением. Особенно сильно непогода затронула горные районы Кубани, включая окрестности Красной Поляны. На Черноморском побережье в это время действовали предупреждения о сильных осадках и опасных погодных явлениях.