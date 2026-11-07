В Сочи и на федеральной территории Сириус объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Жителей и туристов предупредили о гололедице и усилении волнения Чёрного моря. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным спасателей, вечером 7 ноября, а также ночью и утром 8 ноября в предгорьях и низких горах Сочи и Сириуса местами ожидается гололедица на дорогах. Автомобилистам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Одновременно с вечера 7 ноября и на протяжении следующих суток прогнозируется усиление волнения моря до 3–4 баллов. Высота волн может составить от 0,8 до 1,5 метра.

В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС призвало жителей и гостей курорта отказаться от прогулок по берегу моря и ограничить выход в акваторию. Спасатели также рекомендуют следить за изменениями погоды и сообщениями экстренных служб.

Ранее в горной зоне Сочи на 7 ноября прогнозировали очень сильный снег. Кроме того, синоптики предупреждали об опасности формирования смерчей над морем на участке от Магри до Весёлого.