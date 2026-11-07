Первый снег укрыл горные районы Крыма после вторжения на полуостров арктического холода. Белые хлопья появились на Ай-Петри и Ангарском перевале, а в Симферополе дождь сменился мокрым снегом. Однако в столице республики осадки быстро тают, не образуя устойчивого покрова. Об этом РИА «Новости» рассказала дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Оксана Ковкова.

Совсем другая картина наблюдается на побережье, где вместо снега идут дожди. По данным Крымского управления по гидрометеорологии, резкую смену погоды вызвал арктический холодный фронт. В горах температура опустилась ниже нуля, а в остальных районах полуострова похолодание сопровождалось осадками и порывистым ветром.

«Снег выпал в горах. Также мокрый снег идёт в предгорных районах и Симферополе, но тает и без снежного покрова», — сообщила синоптик.

Согласно прогнозу регионального управления МЧС, 7 ноября в Крыму от двух до семи градусов тепла, тогда как в горной местности столбики термометров опускаются до минус трёх — пяти градусов. Северо-западный ветер усиливается местами до 18 метров в секунду. В Симферополе воздух прогревается лишь до двух — четырёх градусов.

Ненастье, по словам Ковковой, будет непродолжительным. Уже 8 ноября осадки начнут прекращаться, а в последующие дни температура постепенно повысится. Синоптики не ожидают, что первый снег ознаменует установление устойчивой зимней погоды.

Кроме того, первый снег выпал в Москве и Подмосковье, где его появление связали с прохождением холодного атмосферного фронта. Первые осадки зафиксировали метеостанции Ново-Иерусалима и Шереметьево, затем снег заметили жители Зеленограда и Истры. Синоптик Михаил Леус предупреждал, что в отдельных районах может образоваться временный снежный покров высотой один-два сантиметра. При этом специалист не ожидал его длительного сохранения из-за последующего повышения температуры.