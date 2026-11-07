Снежный апокалипсис начался в Краснодарском крае. Мощные снегопады засыпают дороги, ухудшают видимость и создают угрозу перебоев с электричеством. Особенно сильно стихия ударила по горным районам Кубани, а в Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение. О последствиях непогоды сообщают местные Telegram-каналы.

Снежный апокалипсис накрыл Кубань, оставив дороги под снегом и жителей без света. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ evstafiadi_sochi, svetlana_7040, ikospolyana, 5natali95

Сильные осадки затронули окрестности Красной Поляны, Мезмая и Нефтегорска. Дороги заметает снегом, на отдельных участках образуются заносы и гололедица. Из-за ухудшения видимости движение транспорта осложняется, а водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок по горным маршрутам.

Дополнительную опасность представляет мокрый снег, который налипает на деревья и провода. Под его тяжестью ветви могут ломаться, а линии электропередачи — получать повреждения.

При этом проблемы со светом возникли и в Краснодаре. По информации городской Единой дежурно-диспетчерской службы, 7 ноября аварийное отключение затронуло 13 улиц Прикубанского округа. Причиной стало срабатывание защиты на линии электропередачи напряжением 6–10 кВ. Без электричества остались потребители, подключённые к девяти трансформаторным подстанциям. На месте работала аварийная бригада.

Непростая ситуация сложилась и на Черноморском побережье. МЧС России предупредило о сильном снегопаде в горах Сочи, а также об опасности формирования смерчей над морем на участке от Магри до Весёлого.

На побережье Сочи и Сириуса прогнозируются сильные дожди с грозами. Кроме того, ожидается усиление волнения моря. Высота волн может достигать полутора метров. Жителей и туристов призывают соблюдать осторожность, не приближаться к опасным участкам побережья и воздержаться от неподготовленных поездок в горы.

Экстренное предупреждение о сильном снеге в горной зоне действует до конца суток 7 ноября. Спасатели рекомендуют следить за обновлениями прогноза и сообщениями местных властей.

Непогода уже осложняла жизнь россиян в других регионах. Накануне Life.ru рассказывал о последствиях снегопадов, гололёда и шквалистого ветра во Владивостоке и Екатеринбурге. В Приморье автомобили буксовали на обледеневших подъёмах, а на Урале ветер валил деревья и повреждал городские объекты.