Сильные снегопады, гололёд и штормовой ветер обрушились сразу на несколько российских регионов, спровоцировав дорожные аварии, перебои с электричеством и повреждения городских объектов. Особенно сложная обстановка сложилась во Владивостоке и Екатеринбурге, где непогода серьёзно осложнила жизнь автомобилистам и коммунальным службам.

Во Владивостоке первый серьёзный снегопад в сочетании с заморозками превратил дороги в каток. На крутых подъёмах буксуют легковушки и грузовики, образовались заторы и произошло несколько ДТП. На одной из загородных трасс автомобиль после потери управления вылетел на дорожное ограждение. Водителей на летней резине призвали отказаться от поездок, а дорожные службы приступили к расчистке и обработке опасных участков.

Одновременно в столице Приморья произошла крупная коммунальная авария. Из-за повреждения сетей без отопления и горячей воды остались более 21 тысячи жителей 98 многоквартирных домов и три социальных объекта. Прокуратура организовала проверку и взяла восстановительные работы на контроль.

Непогода затронула и Поволжье. По данным Гидрометцентра России, за прошедшую ночь в Татарстане выпало до 25 мм осадков, в Оренбургской области — до 38 мм, а в Башкортостане — до 24 мм. В последнем регионе ветер усиливался до 22 м/с. На побережье Мурманской области порывы достигали 28 м/с.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер предупреждал жителей региона о резком похолодании, снегопадах и гололёде, которые уже в начале октября осложнили движение на северных трассах. Тогда власти привели в готовность дорожную технику и аварийные бригады, а автомобилистов призвали соблюдать осторожность при поездках за пределы населённых пунктов.