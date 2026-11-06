В Москве и Подмосковье третью ночь подряд будет действовать жёлтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В столице предупреждение вступит в силу в 21:00 пятницы, 6 ноября, и продлится до 09:00 субботы, 7 ноября. В Московской области опасный период начнётся раньше — в 18:00. Завершение действия предупреждения также запланировано на 09:00 субботы.

Причиной стали ночные заморозки и осадки. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве опустится до минус 1–3 градусов, а в Подмосковье — до минус 1–6 градусов. Местами ожидается небольшой снег.

На фоне понижения температуры влага на дорожном покрытии может замерзать, образуя скользкие участки. Особенно внимательными следует быть автомобилистам и пешеходам в ночные и утренние часы.

Ветер ожидается северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Днём 7 ноября воздух в столице прогреется до минус 1 — плюс 1 градуса, однако местами гололедица может сохраняться.

Жёлтый уровень погодной опасности означает, что метеорологические условия потенциально опасны. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и по возможности снижать скорость на скользких участках дорог.

После серии ночных заморозков в столицу могут вернуться смешанные осадки — когда начнётся мокрый снег 12 ноября, уточняем в прогнозе.