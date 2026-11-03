Средний чек на шиномонтаж в России в октябре достиг 2,5 тысячи рублей — на 12% больше, чем годом ранее. Если вместе со сменой шин автомобилисты оплачивают дополнительные работы и сопутствующие товары, средняя сумма заказа достигает 7,6 тысячи рублей, что больше на 11%.

При этом спрос на услугу оказался на 16% ниже прошлогоднего. Рост числа заказов зафиксировали только в Сибири и на Урале. В европейской части страны многие водители отложили сезонную замену из-за тёплой осени и поздних заморозков, пишет газета «Известия».

В 16 крупнейших городах-миллионниках работают более 15 тысяч точек шиномонтажа. Больше всего мастерских относительно численности населения — в Красноярске и Новосибирске: по семь на 10 тысяч жителей. В Москве этот показатель составляет лишь 2,5. Однако даже обилие сервисов не гарантирует удобной записи.

Специалисты предупредили, что похолодание может заполнить расписание сервисов за несколько дней. Поэтому они рекомендовали заранее выбрать время обслуживания, обращая внимание не только на скорость работы, но и на соблюдение технологии и наличие гарантии.

Ранее в Минтрансе посоветовали менять летние шины при устойчивом похолодании до +5…+7 градусов и регулярных заморозках. Ведомство напомнило, что на холоде летняя резина теряет эластичность, из-за чего ухудшается сцепление и увеличивается тормозной путь.