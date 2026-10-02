Тайфун «Джеби» нарушил водоснабжение в Ванинском районе Хабаровского края

Тайфун «Джеби» повредил линии электропередачи и вызвал перебои с водоснабжением в Ванинском районе Хабаровского края. Для работы водозаборов задействовали дизельные генераторы, а жителям организовали подвоз воды, сообщили в районной администрации в MAX.

Власти пояснили, что местные водозаборы подключены к двум независимым линиям электроснабжения: каждая должна поддерживать работу объекта в случае отключения другой. Однако непогода повредила оба ввода, из-за чего насосное оборудование стало работать нестабильно.

На водозаборе «Чистоводный-1» в посёлке Ванино запустили дизель-генератор мощностью 600 кВт, после чего подача воды вернулась в штатный режим. На «Чистоводный-2» для восстановления водоснабжения Октябрьского направили установку мощностью 100 кВт.

Пока коммунальщики устраняют последствия аварии, питьевую и техническую воду подвозят к жилым домам и социальным учреждениям. МУП «Янтарь ДВ» также перебрасывает дизельные электростанции на водозаборы и подключает сетевой насос.

Тайфун затронул Ванинский, Верхнебуреинский и Советско-Гаванский районы. Сильный ветер, снег и налипание осадков на деревья привели к падению стволов на ЛЭП, повреждениям кровель и аварийным отключениям электричества. По последним данным краевых властей, к восстановительным работам привлечены более 100 специалистов и свыше 10 единиц техники.

Ранее сильный ливень затопил улицы, автомобили и жилые дома во Владивостоке. Потоки воды размыли тротуары и лестницы, на отдельных участках машины оказались частично затоплены, а в жилом комплексе «Оникс» вода попала в коридоры и квартиры. На Некрасовском путепроводе грязевые потоки перекрыли несколько полос, а на Спортивной улице подтопило трамвайные пути. Осадки также привели к перебоям с холодным водоснабжением в нескольких районах города. Из-за непогоды во Владивостоке вводили режим повышенной готовности, а дорожные службы и МЧС откачивали воду и помогали вытаскивать застрявший транспорт.