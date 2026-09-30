Сильный ливень затопил улицы, машины и дома во Владивостоке

Сильный ливень вызвал серьёзные подтопления во Владивостоке. Потоки воды размыли тротуары и лестницы, затопили дороги и жилые дома. В некоторых местах автомобили оказались в воде.

Ливень обрушился на город ночью. Из-за сильного потока воды автомобилисты оставляли машины и добирались до домов пешком. Пешеходы пережидали непогоду на скамейках автобусных остановок. В жилом комплексе «Оникс» на Третьей Рабочей поток воды вырвал пожарный гидрант. В результате вода попала в коридоры и несколько квартир.

Улицы затопило во Владивостоке. Видео © Telegram / Новости Приморья

В районе Тихой Бухты вода затопила несколько автомобилей. Владельцы пытаются вывезти машины с помощью эвакуаторов. На Некрасовском путепроводе под мостом Дружбы грязевые потоки перекрыли несколько полос. На Спортивной улице вода вышла из русла и затопила трамвайные пути. Из-за этого движение трамваев задерживается.

Сильные осадки также нарушили водоснабжение в нескольких районах Владивостока. Десятки улиц остались без холодной воды. В городе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности.

Сейчас городские дорожные службы работают на улицах Владивостока. Мобильные бригады откачивают воду с помощью насосного оборудования. На помощь горожанам пришли сотрудники МЧС, вытянув два автобуса и несколько легковых автомобилей, застрявших в воде.

Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. С 28 сентября до утра 1 октября в отдельных районах прогнозируют сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер. На реках от Анапы до Магри ожидается повышение уровня воды, местами он способен достичь неблагоприятных отметок.