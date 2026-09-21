Два человека погибли в машине, упавшей в затопленную яму под Нижним Новгородом

В Нижегородской области легковой автомобиль упал в заполненный водой карстовый провал. Находившиеся внутри мужчина и женщина погибли. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.

Автомобиль провалился в затопленную карстовую яму под Нижним Новгородом. Видео © VK/ ГУ МЧС России по Нижегородской области

Трагедия произошла неподалёку от села Чулково Вачского округа. Сообщение о затонувшей машине поступило в экстренные службы. Для проведения поисковых работ на место прибыли водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Специалисты обследовали провал и обнаружили автомобиль под водой. Из салона извлекли тела мужчины 1976 года рождения и женщины 1979 года рождения. Спасти находившихся внутри людей не удалось. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

28 августа Life.ru рассказывал о другом происшествии в Нижегородской области: автомобиль с телом водителя подняли со дна Богатиловского пруда. Местные жители заметили следы машины, уходившие прямо в воду, после чего к поискам подключились спасатели.