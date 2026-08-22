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22 августа, 13:53

Мужчина погиб при обвале грунта в выгребной яме в Нижегородской области

Обложка © МАХ/МЧС Нижегородской области

Обложка © МАХ/МЧС Нижегородской области

Мужчина погиб при обвале грунта во время обустройства выгребной ямы в Нижегородской области. Трагедия произошла на территории частного домовладения в деревне Бурцево Богородского муниципального округа, сообщил региональный главк МЧС в MAX.

По данным оперативных служб, во время земляных работ грунт внезапно обрушился. Под завалом оказался мужчина 1981 года рождения, спасти его не удалось. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС помогли местной администрации ликвидировать последствия обвала.

В ведомстве напомнили, что любые земляные работы потенциально опасны. При масштабном обустройстве ям и траншей специалисты рекомендуют привлекать профессионалов и строго соблюдать требования безопасности.

Один человек погиб при обрушении стены жилого дома под Нижним Новгородом
Один человек погиб при обрушении стены жилого дома под Нижним Новгородом

В июне похожее происшествие случилось во время земляных работ в Набережных Челнах. Грунт обрушился на двух рабочих, оказавшихся в траншее. Одного мужчину откопали очевидцы, второго вызволили спасатели, обоих госпитализировали.

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Николь Вербер
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