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17 августа, 18:02

Один человек погиб при обрушении стены жилого дома под Нижним Новгородом

Место обрушения стены под Нижним Новгородом. Обложка © 52.mchs.gov.ru

Место обрушения стены под Нижним Новгородом. Обложка © 52.mchs.gov.ru

Один человек погиб при обрушении стены жилого дома в Первомайске под Нижним Новгородом, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Инцидент произошёл на Социалистической улице. Что стало причиной, не указывается.

«Привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 8 человек, 2 единицы техники», — говорится в сообщении.

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Матвей Константинов
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