Один человек погиб при обрушении стены жилого дома под Нижним Новгородом

Один человек погиб при обрушении стены жилого дома в Первомайске под Нижним Новгородом, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Инцидент произошёл на Социалистической улице. Что стало причиной, не указывается.

«Привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 8 человек, 2 единицы техники», — говорится в сообщении.

Ранее в Геленджике опасное селфи на краю обрыва чуть не закончилось для туриста трагедией. Мужчина пролетел десять метров, несколько раз перевернувшись, и чудом не улетел дальше. Его спасли.