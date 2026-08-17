Один человек погиб при обрушении стены жилого дома под Нижним Новгородом
Место обрушения стены под Нижним Новгородом. Обложка © 52.mchs.gov.ru
Один человек погиб при обрушении стены жилого дома в Первомайске под Нижним Новгородом, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Инцидент произошёл на Социалистической улице. Что стало причиной, не указывается.
«Привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 8 человек, 2 единицы техники», — говорится в сообщении.
Ранее в Геленджике опасное селфи на краю обрыва чуть не закончилось для туриста трагедией. Мужчина пролетел десять метров, несколько раз перевернувшись, и чудом не улетел дальше. Его спасли.
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