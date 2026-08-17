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17 августа, 11:08

Любитель красивых кадров сорвался с 10-метрового обрыва в Геленджике и чудом выжил

Турист сорвался с 10-метрового обрыва в Геленджике и чудом остался жив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Турист сорвался с десятиметрового обрыва во время попытки сделать фотографию в Геленджике и чудом остался жив. Об инциденте сообщает Mash.

Турист завис на скале. Видео © Telegram / Mash

Мужчина гулял в районе дикого пляжа и, по данным канала, неудачно шагнул у края скалы. Он пролетел вниз около десяти метров, несколько раз перевернулся на склоне и в итоге остановился.

При падении турист сломал ногу. Очевидцы вызвали спасателей, которые эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Мужчину госпитализировали.

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Похожая трагедия произошла в июле на Итурупе. Тогда Life.ru сообщал, что турист сорвался с Чёртовой скалы и погиб. Мужчина входил в незарегистрированную туристическую группу и получил при падении травмы, несовместимые с жизнью.

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Владимир Озеров
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