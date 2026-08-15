Мужчина упал с моста Богдана Хмельницкого в центре Москвы

В Москве мужчина упал с моста Богдана Хмельницкого. Спасатели на катерах вели его поиски.

Как данным SHOT, сегодня около 05:00 утра очевидцы увидели странного мужчину, бредущего по пешеходному мосту через Москву-реку, который соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные. По их словам, мужчина был в неадекватном состоянии и мог упасть в воду с 13-метровой высоты. На мосту были обнаружены личные вещи мужчины.

Тело мужчины обнаружено в Москве-реке. Сейчас выясняются все подробности дела.

Ранее в центре Москвы произошёл инцидент на Патриаршем мосту. Мужчина упал с пешеходной конструкции в воды Москвы-реки. Прибывшие на место спасатели оперативно извлекли тонущего из акватории. Пострадавшего тут же передали бригаде скорой медицинской помощи для оказания неотложной помощи.