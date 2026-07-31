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31 июля, 10:30

Спасатели достали мужчину из Москвы-реки после падения с Патриаршего моста

Патриарший мост в центре Москвы. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Патриарший мост в центре Москвы. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

В центре Москвы произошёл инцидент на Патриаршем мосту. По данным оперативных служб, мужчина упал с пешеходной конструкции в воды Москвы-реки. Прибывшие на место спасатели оперативно извлекли тонущего из акватории. Пострадавшего тут же передали бригаде скорой медицинской помощи для оказания неотложной помощи.

Обстоятельства, при которых гражданин оказался в воде, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Сведений о состоянии его здоровья и причинах случившегося пока не поступало. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

В Петербурге экипаж «Метеора» выловил из Невы девушку, упавшую с моста
В Петербурге экипаж «Метеора» выловил из Невы девушку, упавшую с моста

Ранее сообщалось, что мужчина упал с Новоарбатского моста в Москву-реку и оказался на середине реки, где проходившее электросудно сбросило ему спасательный круг, но к моменту прибытия спасателей он был без сознания. Пострадавшего подняли на борт и доставили на причал «Киевский», где передали врачам скорой помощи.

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Анастасия Никонорова
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