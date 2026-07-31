Спасатели достали мужчину из Москвы-реки после падения с Патриаршего моста

В центре Москвы произошёл инцидент на Патриаршем мосту. По данным оперативных служб, мужчина упал с пешеходной конструкции в воды Москвы-реки. Прибывшие на место спасатели оперативно извлекли тонущего из акватории. Пострадавшего тут же передали бригаде скорой медицинской помощи для оказания неотложной помощи.

Обстоятельства, при которых гражданин оказался в воде, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Сведений о состоянии его здоровья и причинах случившегося пока не поступало. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что мужчина упал с Новоарбатского моста в Москву-реку и оказался на середине реки, где проходившее электросудно сбросило ему спасательный круг, но к моменту прибытия спасателей он был без сознания. Пострадавшего подняли на борт и доставили на причал «Киевский», где передали врачам скорой помощи.