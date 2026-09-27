На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. С 28 сентября до утра 1 октября местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

Порывы ветра могут достигать 20–25 метров в секунду, сообщили в краевом центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Краснодарский гидрометцентр.

Особое внимание синоптики обращают на Черноморское побережье. На реках от Анапы до Магри ожидается подъём уровня воды, местами он может достигнуть неблагоприятных отметок.

Наиболее сложная погода прогнозируется 28–30 сентября, а также ночью и утром 1 октября. Жителям и туристам рекомендуют учитывать предупреждение при планировании поездок и отдыха у воды.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях мощного ливня в Сочи. 19 сентября вода затопила улицы, дворы и подземные парковки, а на отдельных участках автомобили с трудом пробирались через потоки. До этого в регионе уже объявляли экстренное предупреждение из-за смерчей, града и ливней.