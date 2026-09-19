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Опубликовано 19 сентября, 14:46

Венеция отдыхает: Ливень устроил на улицах Сочи незапланированный аквапарк

Мощный ливень превратил улицы Сочи в реки

Сочи затопило после сильного ливня. Обложка © Telegram /ЧП Сочи;

Сочи затопило после сильного ливня. Обложка © Telegram /ЧП Сочи;

Ливень в Сочи днём 19 сентября привёл к затоплению улиц, дворов и подземных парковок. Кадры разгула стихии показал местный телеграм-канал «ЧП Сочи».

Сочи затопило после сильного ливня. Видео © Telegram /ЧП Сочи; ЧП Сочи; ЧП Сочи;

Во многих районах города улицы превратились в реки. На отдельных участках автомобили с трудом продвигаются сквозь потоки. Местами вода поднялась выше колена. Машины глохнут и застревают, город сковали пробки. На склонах и лестницах появились местные водопады.

Затопило и пляж. Вода добралась до расположенных там магазинов, а продавцы оказались заблокированы внутри. Сотрудники ждут спада воды, чтобы выбраться наружу.

Аналогичный инцидент произошёл с переходами к перронам на железнодорожном вокзале. Эскалатор продолжает работать прямо в воде. Очевидцы предполагают, что его могло заклинить.

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Ранее сообщалось, что сильный ливень затопил несколько улиц Батуми, движение транспорта в отдельных районах серьёзно затруднено. Особенно сложная ситуация сложилась на улицах Агмашенебели, Кобаладзе, Химшиашвили и Абусеридзе. Проезжая часть покрыта водой, автомобили медленно пробираются через подтопленные участки. На некоторых улицах затопило тротуары, что создало проблемы и для пешеходов.

Больше новостей о сильных дождях, наводнениях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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