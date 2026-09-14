На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за смерчей, града и ливней

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды с 14 по 16 сентября. Жителей региона ждут сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, сообщили в региональном управлении МЧС.

На большей части Кубани ожидаются сильные дожди и ливни с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 20–23 метров в секунду. Исключение составят Сочи и федеральная территория «Сириус», для которых действует отдельный прогноз.

При этом с вечера 14 сентября, а также ночью и утром 15 сентября сильные дожди и грозовые ливни прогнозируются уже в Сочи и «Сириусе».

Особое предупреждение касается Черноморского побережья. Синоптики допускают формирование смерчей над морем на участке от Анапы до Магри, а также от Магри до села Весёлого в Сочи.

Непогода затронет и Краснодар. С 14 по 16 сентября в городе ожидаются ливни, грозы и град, а порывы ветра могут достигать 20–23 м/с.

Ранее сообщалось, что бабье лето «на минималках» установилось в Москве и продержится большую часть рабочей недели. В столице сохранится комфортное тепло, однако устойчивого солнца ждать не стоит.