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16 июля, 00:13

В Краснодарском крае выпал град размером со сливу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Giga Chat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Giga Chat

На Краснодарский край обрушился сильный град, отдельные куски достигали размеров крупной сливы. Кадры с последствиями непогоды появились в Telegram-канале «Москва 24».

На Краснодарский край обрушился сильный град. Фото © Telegram / Москва 24

На Краснодарский край обрушился сильный град. Фото © Telegram / Москва 24

Видео записала подписчица канала, которая приехала к родственнице в одну из местных станиц. На записи она показывает ледяные куски, выпавшие во время осадков. По словам автора публикации, такой град способен повредить теплицы.

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Ранее Life.ru писал, что непогода затронет территории в четырёх федеральных округах. Под удар стихии могут попасть Приморский и Хабаровский края, Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край. Особую опасность представляет ветер. По расчётам синоптиков, его порывы будут достигать 25 метров в секунду и выше. Специалисты прогнозируют очень сильные дожди, грозовые фронты и выпадение града.

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Тимур Хингеев
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