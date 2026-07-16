В Краснодарском крае выпал град размером со сливу

На Краснодарский край обрушился сильный град, отдельные куски достигали размеров крупной сливы. Кадры с последствиями непогоды появились в Telegram-канале «Москва 24».

На Краснодарский край обрушился сильный град. Фото © Telegram / Москва 24

Видео записала подписчица канала, которая приехала к родственнице в одну из местных станиц. На записи она показывает ледяные куски, выпавшие во время осадков. По словам автора публикации, такой град способен повредить теплицы.

Ранее Life.ru писал, что непогода затронет территории в четырёх федеральных округах. Под удар стихии могут попасть Приморский и Хабаровский края, Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край. Особую опасность представляет ветер. По расчётам синоптиков, его порывы будут достигать 25 метров в секунду и выше. Специалисты прогнозируют очень сильные дожди, грозовые фронты и выпадение града.