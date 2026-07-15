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15 июля, 12:10

«Проблемы ещё не начались»: Через 15 лет Европу и Россию может накрыть климатический ад

Климатолог Карнаухов: В европейской части России может похолодать на 20 градусов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Природа лишь разминается перед по-настоящему серьёзными потрясениями. Об этом предупреждает климатолог и биофизик Алексей Карнаухов, комментируя недавние разрушительные смерчи над западными и центральными регионами страны.

По его словам, ураганы и торнадо уже стали привычными гостями в тех широтах, где раньше были редкостью. Однако это лишь прелюдия к тому, что ждёт планету через полтора-два десятилетия.

Главной угрозой эксперт в разговоре с «Царьградом» назвал явление, известное как коллапс Гольфстрима. Когда течение остановится, температурный режим в Европе и европейской части России может обрушиться на 20–25 градусов.

Карнаухов подчеркнул, что для подобного прогноза не нужно быть провидцем — к такому сценарию склоняются многие специалисты. При этом собеседник издания допустил, что катастрофа способна наступить и раньше обозначенных 15–30 лет.

Риск существует уже в следующем году, хотя вероятность пока не слишком высока. Тем не менее, по его мнению, расслабляться не стоит: природа уже вовсю готовит человечество к грядущим катаклизмам.

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Юрий Лысенко
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