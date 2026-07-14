Смерч разрушил дома и перевернул грузовик в селе Башкортостана

Смерч прошёл через село Турумбет в Аургазинском районе Башкортостана. Стихия повредила жилой дом и перевернула тяжёлый грузовик. У здания разрушились фасад и крыша. Грузовик оказался на боку. Данные о пострадавших людях отсутствуют.

Местные жители сняли образование смерча на камеру.

Смерч в Башкортостане. Видео © Telegram / Уфа Башкортостан | Новости

Глава района Наиль Абелгузин опубликовал подробности в своих социальных сетях.

«В селе Старо-Аккулаево мощный смерч сорвал крыши с дома и хозяйственных построек на улице Механизаторов, повредил линии электропередачи, повалил дерево, автомобиль. Ведутся восстановительные работы последствий стихии», — написал чиновник.

Тем временем на Дальнем Востоке России ожидают мощный тайфун «Бави». Циклон уже нанёс серьёзные разрушения на территории Китая. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют экстремальные осадки в Приморском и Хабаровском краях. За сутки там выпадет до 120 мм дождя. Порывы ветра достигнут 20–25 метров в секунду. Такая погода грозит падением деревьев, срывом кровель и повреждением линий электропередачи.