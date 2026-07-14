Вихрь в форме гигантского «хобота» напугал жителей Подмосковья

Дугообразный вихрь заметили жители подмосковного Дмитрова. Очевидцы сняли атмосферную воронку, появившуюся на фоне ухудшения погоды. О возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщается. Кадрами делится Life.ru.

Смерч в Дмитрове. Видео © Life.ru

Очевидцы заметили, что устрашающий вихрь очень напоминает хобот. Он протянулся дугой по небу прямо над подмосковным городом. Обычно такой формы завихрение формируется в грозовом облаке, но не дотягивается до земли или воды.

Если же «хобот» опускается и касается поверхности, то он официально становится смерчем. Поэтому синоптики поспешили успокоить горожан — перед их глазами был не совсем смерч.

Ранее похожий вихрь прошёл по Наро-Фоминску во время мощного циклона. Тогда воздушный поток сорвал крыши с нескольких домов. Специалисты продолжают следить за погодной обстановкой в столичном регионе.

Ранее зарубежные климатологи предупредили о возможном возвращении экстремального зноя в европейскую часть России. Однако московские синоптики поспешили успокоить горожан: в ближайшие дни в июле серьёзных температурных рекордов не предвидится.