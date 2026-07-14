«Жары не предвидится»: Июль в Москве пройдёт без изнуряющего зноя

Зарубежные климатологи предупредили о возможном возвращении экстремального зноя в европейскую часть России. Однако московские синоптики поспешили успокоить горожан: в ближайшие дни серьёзных температурных рекордов не предвидится.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова пояснила, что аномалией считается превышение среднесуточной нормы на 7 градусов при дневных отметках выше +30°C. Сейчас ни о чём подобном речи не идёт. В конце недели, с пятницы по воскресенье, ожидается кратковременное потепление — до +27...+29°C, местами до +30°C, но уже в начале следующей недели гребень антициклона сместится, и температура вновь пойдёт вниз.

Коллегу в беседе с «Вечерней Москвой» поддержал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его расчётам, максимум в воскресенье — +27...+28°C, а затем атлантический циклон вернёт погоду в климатическое русло. На юге России действительно будет жарко — до +35°C, но для южных широт это привычная норма.

Напомним, ранее климатолог Массимилиано Фаццини заявил, что европейская территория РФ может стать регионом, который сильнее всего пострадает от новой волны экстремальной жары, наступающей на Европу. По его словам, над европейской частью РФ сойдутся два мощных тёплых атмосферных процесса.