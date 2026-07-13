Разрушительный тайфун «Бави» обрушится на Дальний Восток вслед за Китаем

Мощный тайфун «Бави», который уже нанёс серьёзные разрушения в Китае, в ближайшие дни достигнет Дальнего Востока России. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Приморском и Хабаровском краях ожидаются экстремальные осадки до 120 мм за сутки, а порывы ветра — до 20–25 м/с, что может привести к падению деревьев, срыву кровель и повреждению линий электропередачи.

Тайфун «Бави» идёт на Дальний Восток России с экстремальными осадками и ветром. Видео © X / Todd Paron

Наиболее тяжёлая ситуация прогнозируется с вечера вторника. Затем зона ливней сместится вдоль побережья Хабаровского края — от Комсомольска-на-Амуре до Охотска. Наиболее сильные осадки ожидаются на территории Бикинского округа, Вяземского, Советско-Гаванского и Ванинского районов, района имени Лазо, прогнозирует Хабаровский Гидрометцентр.

В Приморском крае 14–15 июля ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 28 м/с из-за влияния остатков тайфуна на атмосферный фронт. Обильные осадки могут вызвать резкий подъём воды в малых реках и подтопление низменных участков.

В Китае тайфун оставил серьёзный след — сносил крыши, валил деревья, спровоцировал наводнения и оползни. В провинции Чжэцзян эвакуировали около 2,7 миллиона человек. Нарушено движение поездов и авиасообщение: в одном Шанхае отменили более 1,2 тысячи рейсов. «Бави» стал сильнейшим июльским тайфуном на востоке Китая с 1949 года. Жителям Дальнего Востока рекомендуют следить за экстренными предупреждениями и избегать нахождения на улице в период непогоды.