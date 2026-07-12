Тайфун «Бави» принесёт в Приморье ливни и штормовой ветер 14 и 15 июля
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В Приморском крае 14 — 15 июля ожидаются сильные дожди, грозы и штормовой ветер. Причиной станет влияние остатков супертайфуна «Бави» на атмосферный фронт над приграничными районами Китая и КНДР. Информацией делится пресс-служба Приморского гидромета.
На южном побережье региона скорость ветра достигнет 15 — 22 м/с, а на мысах дойдёт до 28 м/с. Обильные осадки могут вызвать резкий подъём воды в малых реках и подтопление низменных участков. По прогнозу Примгидромета, катастрофического наводнения ожидать не стоит. Итоговая интенсивность осадков будет зависеть от траектории остатков тайфуна и взаимодействия с атмосферным фронтом.
Напомним, более ста человек пострадали на Тайване после прохождения тайфуна «Бави». По последним данным Центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями (CEOC), число получивших травмы достигло 113. Эвакуировано свыше 14 тысяч жителей. Аварийные отключения оставили без электроснабжения более 234 тысяч домохозяйств. Сотни туристов из России застряли в Китае на фоне разгула стихии и не могут вылететь на родину.
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