Ураган повалил в Москве 50 деревьев, большая часть из них — клёны

В субботу в Москве из-за непогоды рухнули 50 деревьев, 11 из них — на припаркованные автомобили. Большая часть из них — это клён американский, сообщили в столичном департаменте природопользования.

В Верхнем Сусальном переулке крупное дерево рухнуло на пустую спортивную площадку. В момент происшествия там никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Городские службы оперативно распилили стволы, убрали ветки и освободили пострадавшие участки. Работы по устранению последствий непогоды продолжались в разных районах столицы. В департаменте рекомендовали во время сильных дождей и ветра не находиться рядом с деревьями и не парковать под ними авто. Особенно осторожными надо быть в отношении клёна ясенелистного, который в непогоду подвержен повышенному риску и несёт угрозу из-за поверхностных корней.

По словам синоптиков, грозы и ливни в российской столице закончатся 15 июля, а к среде установится тёплая и сухая погода.

Напомним, что в Москве и Московской области до вечера воскресенья продлён жёлтый уровень опасности из-за сильных дождей, гроз и ветра до 15 м/с. Ожидается до 20 мм осадков. Причина — активные фронтальные разделы циклона с запада.