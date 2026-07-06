Земля максимально отдалилась от Солнца, а жара осталась: что такое афелий и почему за окном не зима

Сегодня, 6 июля, Земля проходит афелий — самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты. В этот момент расстояние между нашей планетой и звездой составляет примерно 152 млн километров. Тогда почему на улице не холодно? Получается, расстояние до звезды вообще ни при чём? Не совсем. Life.ru объясняет, что такое афелий, как это влияет на погоду и как на самом деле сменяются времена года.

Земля в самой дальней точке от Солнца

6 июля Земля проходит афелий — самую дальнюю точку орбиты. ИИ-иллюстрация, создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Земля движется вокруг Солнца не по идеальному кругу, а по слегка вытянутой орбите. Поэтому в течение года расстояние между планетой и звездой немного меняется. В январе Земля подходит к Солнцу ближе всего, а в начале июля, наоборот, оказывается дальше всего. Эта дальняя точка и называется афелием.

В 2026 году афелий приходится на 6 июля. В этот момент Земля находится примерно в 152,1 млн километров от Солнца. Для сравнения: в ближайшей точке, которая называется перигелием, расстояние составляет около 147,1 млн километров. Разница между этими точками — примерно 5 млн километров. По земным меркам — это огромная цифра, но для космоса и для нашей почти круглой орбиты она не такая существенная, как кажется.

Почему разница в расстоянии не меняет лето на зиму

Почему Земля дальше от Солнца, но погода не становится зимней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Разница между афелием и перигелием составляет около 5 млн километров. Звучит внушительно, но на фоне среднего расстояния от Земли до Солнца это не так существенно. Наша орбита не похожа на вытянутую петлю: она почти круглая, поэтому Земля не улетает от Солнца настолько далеко, чтобы в июле внезапно стало холодно.

Да, в афелии планета получает немного меньше солнечной энергии, чем в ближайшей к Солнцу точке. Но это влияние слишком слабое, чтобы перекрыть главный фактор — наклон земной оси. Именно он решает, какое полушарие сейчас получает больше света, длиннее ли там день и под каким углом солнечные лучи падают на Землю.

Почему, если Солнце далеко, всё равно жарко

Почему летом Солнце греет сильнее, хотя Земля дальше от него. ИИ-иллюстрация, создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Жара в России летом связана с положением Северного полушария. Летом оно наклонено к Солнцу, поэтому получает больше прямого света. Оно выше поднимается над горизонтом, дни становятся длиннее, поверхности успевают сильнее прогреться.

Для наглядности можно представить обычную лампу. Если светить ею прямо на стол, пятно будет ярким и плотным. Если наклонить — свет растянется по большей площади и станет слабее. С солнечными лучами происходит та же история. Летом они падают на Северное полушарие более прямо, поэтому прогрев сильнее. Зимой лучи проходят под меньшим углом, растягиваются по поверхности и греют хуже.

Поэтому афелий не работает как природный кондиционер и не обязан приносить похолодание. Погоду в конкретный день дополнительно усиливают антициклоны, облачность, ветер, влажность, городская застройка и движение воздушных масс.

Как происходит смена времён года

Почему меняются времена года: простое объяснение через наклон земной оси. ИИ-иллюстрация, создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Смена времён года происходит из-за наклона земной оси. Земля вращается не строго вертикально, а немного под наклоном. Из-за этого в разные месяцы разные части планеты получают больше солнечного света. Когда Северное полушарие наклонено к Солнцу — там лето. Когда оно наклонено от Солнца — там зима.

Именно поэтому в России сейчас лето, а, например, в Австралии, Аргентине или ЮАР — зима. Расстояние от Земли до Солнца для всей планеты одно и то же, но сезоны в полушариях разные. Если бы всё зависело только от близости к Солнцу, лето и зима наступали бы одновременно по всей Земле, но так не происходит.

Так что афелий не меняет погоду. Земля дальше всего от Солнца, расстояние действительно около 152 млн километров. Но российская жара от этого никуда не исчезает, потому что лето создаёт не близость к звезде, а наклон земной оси, длинный световой день и прямые солнечные лучи. Космос снова ломает бытовую логику: чем дальше Земля от Солнца, тем жарче может быть у нас за окном. А пока мы смотрим на Солнце с космической дистанции, у моряков оно каждый день становится частью работы. Как на самом деле живут люди, которые проводят месяцы в рейсах, читайте в материале Life.ru.