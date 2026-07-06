В древней гробнице нашли намеренно «убитые» бронзовые колокола

В захоронении правителя Цю царства Цзэн (VII век до н.э.) археологи обнаружили необычный ритуал — бронзовые колокола лежали разбросанными, их подставки были намеренно разрушены, а рядом разместили более скромный набор. Исследователи пришли к выводу, что инструменты «убили» намеренно — их лишили прежней ритуальной функции, пишет Cambridge Core.

Изначально дорогие колокола с надписями были заказаны правителем, чтобы призывать предков на помощь в противостоянии с государством Чу. Однако после сближения Цзэна и Чу политическая обстановка изменилась — прежний враг стал союзником, и колокола, призывавшие защиту от него, больше не могли звучать в прежнем качестве. Их намеренно разбросали и разрушили подставки, чтобы они утратили связь с потусторонними силами.

Вместе с этим изменилось и воплощение личности самого правителя в загробном мире — его идентичность переосмыслили в соответствии с новой политической реальностью. Это открытие демонстрирует, как в древнем Китае ритуальные предметы могли «перепрограммироваться» вслед за переменами в мире живых, стирая прежние смыслы и создавая новые.

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