На тайском острове Пхукет пропал 33-летний российский игрок в покер Егор Родионов. Перед исчезновением он пожаловался другу на присутствие посторонних людей, сообщает Mash.

Российский покерист Егор Родионов пропал на Пхукете после тревожного звонка. Видео © Telegram / Mash

Россиянин приехал в Таиланд в феврале и зарабатывал профессиональной игрой в покер. Первое время он арендовал дом вместе с приятелем, однако несколько месяцев назад мужчины разъехались.

Последний разговор с Родионовым состоялся 22 октября. По словам друга, Егор заметно нервничал, а затем неожиданно заявил, что рядом находятся посторонние и он не может продолжать беседу. Покерист пообещал перезвонить, но больше на связь не вышел.

Знакомые также обратили внимание на изменения в его профессиональной активности. Зимой россиянин успешно зарабатывал на покере, однако впоследствии его финансовые дела ухудшились. С 17 октября он перестал появляться на профильных игровых форумах.

Ранее Life.ru сообщал о пропаже 17-летнего россиянина на Пхукете. Подросток ночью отправился на встречу с друзьями, однако до места назначения не добрался. Позднее его обнаружили в больнице в состоянии комы после серьёзного ДТП, в котором погиб другой россиянин.