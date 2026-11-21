Три человека, в том числе 16-летний юноша, погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Степновском округе. Ещё один человек пострадал. Как сообщили в прокуратуре края, авария произошла вечером 21 ноября на 33-м километре дороги «Зеленокумск — Соломенское — Степное».

«В результате погибли три человека, в том числе 16-летний юноша, есть пострадавший», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным автоинспекции края, водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу на дороге «Зеленокумск — Соломенское — Степное». Он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с «Ладой Приорой», которая ехала навстречу. После удара обе машины загорелись.

Прокуратура Степновского района начала проверку. Сотрудники ведомства выяснят, соблюдали ли участники происшествия требования законодательства о безопасности дорожного движения. Прокуратура также контролирует ход и результаты следственных действий.

Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП в Карасукском районе Новосибирской области. Утром 15 ноября очевидцы заметили в кювете перевёрнутую Toyota Corolla. В салоне обнаружили двух мужчин без признаков жизни. По предварительным данным Госавтоинспекции, машина съехала с дороги и опрокинулась.